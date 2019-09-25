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Украинцев предупредили о контрастных погодных условиях

Украинцев предупредили о контрастных погодных условиях

КИЕВ. 25 сентября. УНН. На востоке Украины в среду ожидаются заморозки, одновременно в большинстве областей сохранится самый высокий уровень пожарной опасности, сообщает УНН со ссылкой на данные ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, ночью 26 сентября в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях на поверхности почвы заморозки 0-3°", - говорится в сообщении.

При этом, по данным синоптиков, 25-27 сентября в Украине, кроме большинства районов Волынской и Черновицкой областей, сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. По Киевской области 25-27, кроме района Тетерева, также сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Напомним, в Украине 25 сентября ожидается погода преимущественно без осадков, ночью заморозки до 5 градусов с отметкой "минус", днем - до 21 градуса тепла.

Источник: УНН
Теги: погода, мороз, пожары, ГСЧС, Укргидрометцентр
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