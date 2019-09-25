Регистрация | Вход |
USD: 24,33 -0,1054  EUR: 26,72 -0,2258 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 25 сентября 2019 08:56
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Встреча Зеленского и Трампа на фоне скандала о давлении: эксперт рассказал об ожиданиях
Встреча Зеленского и Трампа на фоне скандала о давлении: эксперт рассказал об ожиданиях
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку RSS Архив
1695
Версия для печати

В Умань уже прибыло около 2 тыс. паломников-хасидов

В Умань уже прибыло около 2 тыс. паломников-хасидов

КИЕВ. 25 сентября. УНН. По состоянию на 24 сентября для празднования Рош-ха-Шана в Умань Черкасской области уже прибыло почти 2 тыс. паломников-хасидов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

"По состоянию на утро 24 сентября, для празднования самого главного еврейского праздника - 5780-го Нового года, в Умань уже прибыли 1930 паломников-хасидов", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Перед Рош-ха-Шана в Умани выдворили шестерых граждан Израиля

Также, начиная с 23 сентября, черкасские спасатели перешли на усиленный вариант несения службы. Они осуществили развертывание специального палаточного лагеря. В общем, численность сводного отряда составляет 117 человек личного состава и 26 единиц специальной пожарно-спасательной техники.

В пресс-службе напомнили, что в период с 29 сентября по 1 октября, в Умани хасиды со всего мира будут праздновать Рош-ха-Шана - Новый год по иудейскому календарю. Участие в религиозных мероприятиях планируют принять несколько десятков тысяч паломников.

Ранее УНН сообщал, что на территорию Украины, по состоянию 18 сентября, прибыло 229 паломников-хасидов.

Источник: УНН
Теги: Умань, Черкассы и Черкасская область, хасиды, ГСЧС, Рош ха-Шана
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.