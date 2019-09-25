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Закон о штрафах за перегруженные фуры вступил в силу

Закон о штрафах за перегруженные фуры вступил в силу

КИЕВ. 25 сентября. УНН. С сегодняшнего дня вступают в силу законы Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля" и "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно источников формирования государственного дорожного фонда", касающиеся штрафов за перегруженные фуры и финансирования дорожного хозяйства, передает УНН.

Целью первого закона является предупреждение преждевременного разрушения автомобильных дорог перегруженными транспортными средствами, снижение расходования бюджетных средств на их восстановление, а также повышение уровня безопасности дорожного движения.

В частности предполагается, что нарушение правил проезда крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств по автомобильным дорогам, улицам или железнодорожным переездам влечет за собой наложение штрафа в размере пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан – в случае превышения установленных законодательством габаритно-весовых норм от 5% до 10% . В случае превышения габаритно-весовых норм от 10% до 20% налагается штраф в размере одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан. Превышение габаритно-весовых норм более чем на 20% предусматривает штраф в размере двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Второй закон нормирует в бюджетном законодательстве вопросы расширения ресурсного обеспечения строительства и ремонта дорог.

Закон закрепляет в Бюджетном кодексе Украины направление на мероприятия, финансируемые из государственного дорожного фонда, в том числе 50% поступлений от административно-хозяйственных штрафов за нарушение законодательства об автомобильном транспорте в части превышения установленных законодательством габаритно-весовых норм и 50% – от административных штрафов за нарушение правил проезда крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств по автомобильным дорогам, улицам или железнодорожным переездам.

Вступление закона в силу позволит привлечь дополнительные ресурсы для финансирования дорожного хозяйства и меры по обеспечению безопасности дорожного движения.

Оба закона вступают в силу со дня, следующего за днем его опубликования, то есть, 25 сентября.

Источник: УНН
Теги: грузовик, дорога, закон, штраф
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