В Украине с сегодняшнего дня декриминализировано фиктивное предпринимательство

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Закон о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовно-процессуальный кодекс Украины относительно уменьшения давления на бизнес с сегодняшнего дня вступил в силу, передает УНН.

Документ направлен на устранение практики применения статьи 205 УК Украины, предусматривающей уголовную ответственность за фиктивное предпринимательство, как инструмента злоупотреблений и способом, не соответствующим цели уголовной ответственности, и на гуманизацию уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов. Документом вносятся изменения в УК, согласно которым исключается из него статья 205.

Напомним, 18 сентября нардепы приняли изменения в УК и УПК относительно уменьшения давления на бизнес . Президент подписал изменения в УК и УПК 23 сентября.