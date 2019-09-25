Закон о государственной поддержке кинематографии вступил в силу

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Закон Украины "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно государственной поддержки кинематографии вступил в силу, передает УНН.

Документ направлен на обеспечение реализации механизмов, заложенных в законе "О государственной поддержке кинематографии в Украине", и урегулирования вопроса финансовой поддержки государством реализации проектов в сфере кинематографии.

Устанавливается, в частности, что отдельные платежи от субъектов кинематографии, связанные с получением ими государственной поддержки, будут зачисляться в специальный фонд госбюджета и будут направлены на государственную поддержку кинематографии.

Реализация норм закона, как ожидается, будет способствовать развитию киноиндустрии в Украине, а также привлечению инвестиций в эту сферу.

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