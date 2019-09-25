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Среда, 25 сентября 2019, 10:52 • Лилия Кочерга • 6915
Автомобиль раздавил мужчину под Кропивницким
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 25 сентября. УНН. В Кировоградской области спасатели извлекли погибшего мужчину из-под автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в области, передает корреспондент УНН.
Так, 24 сентября, в 16:14, в Службу спасения поступило сообщение о том, что в селе Ивано-Благодатное Кропивницкого района в результате несчастного случая мужчину придавило автомобилем.
Спасатели, прибывшие на место вызова, вытащили погибшего 1948 года рождения из-под автомобиля.
Напомним, в Днепре кабиной грузового автомобиля зажало насмерть слесаря.
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Источник: УНН