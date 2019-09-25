Регистрация | Вход |
USD: 24,33 -0,1054  EUR: 26,72 -0,2258 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 25 сентября 2019 11:59
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Встреча Зеленского и Трампа на фоне скандала о давлении: эксперт рассказал об ожиданиях
Встреча Зеленского и Трампа на фоне скандала о давлении: эксперт рассказал об ожиданиях
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку RSS Архив
6915
Версия для печати

Автомобиль раздавил мужчину под Кропивницким

Автомобиль раздавил мужчину под Кропивницким

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 25 сентября. УНН. В Кировоградской области спасатели извлекли погибшего мужчину из-под автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в области, передает корреспондент УНН.

Так, 24 сентября, в 16:14, в Службу спасения поступило сообщение о том, что в селе Ивано-Благодатное Кропивницкого района в результате несчастного случая мужчину придавило автомобилем.

Спасатели, прибывшие на место вызова, вытащили погибшего 1948 года рождения из-под автомобиля.

Напомним, в Днепре кабиной грузового автомобиля зажало насмерть слесаря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Водителю грузовика в Киеве раздавило голову прицепом

Источник: УНН
Теги: гибель, Кропивницкий и Кировоградщина, ГСЧС
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.