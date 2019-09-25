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ГБР: чиновники зарабатывали на закупке списанной техники для порта "Южный"

ГБР: чиновники зарабатывали на закупке списанной техники для порта "Южный"

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Государственное бюро расследований разоблачило чиновников, которые подозреваются в том, что, злоупотребляя служебным положением, совершили противоправные коррупционные действия во время организации и проведения государственных закупок тягового подвижного состава для ГП "Морской торговый порт "Южный". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"К схеме присвоения средств причастны должностные лица Министерства инфраструктуры Украины и ГП "Морской торговый порт "Южный". Злоупотребляя служебным положением, они совершили противоправные коррупционные действия во время организации и проведения государственных закупок тягового подвижного состава для ГП "Морской торговый порт "Южный". Продукция была приобретена по завышенным ценам и не соответствует техническим требованиям. Более того, некоторые единицы приобретенного товара находятся в аварийном состоянии", - говорится в сообщении.

Также, были проведены санкционированные обыски в Киеве и Одессе в офисных помещениях, порта и по адресам проживания участников уголовного производства. Также следователями изъята документация, которая подтверждает противоправные действия. Уголовное производство открыто по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Напомним, в 2018 году руководство госпредприятия заключило договор на поставку двух тепловозов по цене 26 миллионов гривен и перечислило поставщику аванс в размере 50% суммы.

Источник: УНН
Теги: порт, коррупция, чиновник, Мининфраструктуры, ГБР
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