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В Умани ожидают приезда около 40 тыс. паломников-хасидов

В Умани ожидают приезда около 40 тыс. паломников-хасидов

КИЕВ. 25 сентября. УНН. В этом году в Умани Черкасской области ожидается приезд около 40 тысяч паломников-хасидов, которые прибывают на празднование Рош-ха-Шана. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП Черкасской области.

"Всего в этом году ожидается приезд около 40 тысяч паломников из разных стран мира... По состоянию на девять часов утра в Умань прибыло 2 128 паломников", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в Умани территория паломничества условно поделена на 7 секторов, на которых определены 46 пеших маршрутов и размещено 17 постов, 10 контрольно-пропускных пунктов и два пункта визовой поддержки. В местах паломничества сотрудники полиции несут службу круглосуточно в двухсменном режиме.

Напомним, по состоянию на 7:00 утра 25 сентября в Украину прибыли более 700 паломникив-хасидов.

Источник: УНН
Теги: Умань, Черкассы и Черкасская область, хасиды
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