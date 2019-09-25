Организаторы аукциона хотели "подзаработать" на продаже коммунальной собственности

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 25 сентября. УНН. В Кировоградской области арбитражный управляющий и служащий торгов аукциона по продаже коммунальной недвижимости требовали деньги от предпринимателей. Об этом сообщили в пресс-центре УСБУ в области, передает корреспондент УНН.

Распорядители аукциона потребовали от местного предпринимателя сто тысяч гривен за победу в конкурсе на приобретение целостного имущественного комплекса в одном из районных центров.

Коммерсант обязывался восстановить котельные, производственную базу и несколько зданий коммунальной собственности. В случае отказа дельцы угрожали сорвать аукцион в интересах других участников. Злоумышленники гарантировали уменьшение на аукционе цены коммунального имущества с 4,2 миллионов гривен до 630 тысяч.

Правоохранители задержали злоумышленников, один из которых является частным адвокатом, сразу после получения всей суммы неправомерной выгоды.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368-4 (принятия предложения, обещания или получения аудитором, нотариусом, экспертом, оценщиком, третейским судьей или другим лицом, осуществляющим профессиональную деятельность, связанную с предоставлением публичных услуг) Уголовного кодекса.

Напомним, Служба безопасности Украины совместно с ГБР разоблачила должностных лиц Министерства внутренних дел на сделках с залоговой недвижимостью ведомства.