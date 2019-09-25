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Секретарь СНБО проверил строительство моста под Станицей Луганской

Секретарь СНБО проверил строительство моста под Станицей Луганской

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк посетил зону проведения ООС. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СНБО.

Как указано, Данилюк "заслушал информацию о ситуации на участках разведения войск, обсудил неотложные вопросы подготовки военных частей к зимнему периоду и планы по усилению обороноспособности нашего государства".

Секретарь СНБО, как отмечается, посетил Станицу Луганскую, где ознакомился с ходом строительства нового моста и работой КПВВ "Станица Луганская". С председателем райгосадминистрации Юрием Золкиным обсудили условия пересечения и работу служб, задействованных в контроле перехода линии разграничения.

"Ежедневно более 10 тысяч человек переходят этот мост, рискуя собственным здоровьем и жизнью. Восстановление моста должно произойти в кратчайшие сроки", - подчеркнул Данилюк.

Также секретарь СНБО Украины посетил поселок Золотое.

Напомним, в СЦКК отметили, что в Станице Луганской начали строить временный обходной мост.

Источник: УНН
Теги: СНБО, Донбасс, Станица Луганская, Александр Данилюк, ООС, мосты
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