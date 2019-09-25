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Суд просят арестовать подозреваемых в убийстве директора украинской "дочки" Caparol

Суд просят арестовать подозреваемых в убийстве директора украинской "дочки" Caparol

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Прокуратура обжаловала в апелляционном порядке решение суда, который не избрал меру пресечения подозреваемому в организации заказного убийства директора украинской “дочки” компании Caparol. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

Так, 19 сентября, судьи Киево-Святошинского районного суда рассмотрели ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения в отношении 7 участников преступной организации, в том числе 2 организаторов, которые занимались заказными убийствами.

Последних 17 сентября прокуратура Киевской области совместно с ГУ НП в Киевской области задержали и сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255 (Создание преступной организации) УК Украины, а именно в создании преступной организации и участии в ней, а также ч.3 ст.28 п.п.11,12,13 ч.2 ст.115 УК Украины, то есть совершение умышленных убийств на заказ по предварительному сговору группой лиц, лицом, которое ранее совершало убийство в составе организованной группы.

Судьи двух организаторов преступной организации отпустили без избрания меры пресечения, другим участникам преступной организации избрали меры пресечения в виде домашнего ареста.

Не соглашаясь с таким решением суда, прокуратурой внесены апелляционные жалобы. Прокуроры в апелляционном суде принципиально будут настаивать на избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Как сообщал УНН, правоохранителями Киевской области раскрыто убийство директора украинской компании немецкого концерна Caparol, совершенное в 2016 году.

Источник: УНН
Теги: суд, убийство, Украина, Германия
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