Свитолина победила россиянку и вышла в четвертьфинал турнира в Ухане

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Украинская теннисистка Элина Свитолина одержала победу над россиянкой Светланой Кузнецовой на турнире WTA Premier 5 с призовым фондом 2, 828 млн. долл. в Ухане (Китай), передает УНН.

Поединок продолжался 1 час и 16 минут. В первой партии Свитолина выполнила 2 брейка против одного у Кузнецовой. На старте второго сета девушки обменялись брейками (1-1), после чего до конца партии украинка взяла 5 из следующих 6 геймов.

В 1/4 финала Элина Свитолина встретится с победительницей матча Ван Цян — Элисон Риск.

Напомним, украинская теннисистка Элина Свитолина со второго круга начала борьбу за титул на турнире WTA Premier 5 с призовым фондом 2, 828 млн. долл. в Ухане.