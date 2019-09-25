ГП "СЕТАМ" продает арестованный теплоход и плавучее кафе

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Государственное предприятие “СЕТАМ” продает арестованный теплоход “Риверест 5” за 1,3 млн грн и плавкафе “Риверест плюс” за 1,6 млн грн в Киеве, передает УНН со ссылкой на пресс-службу предприятия.

“OpenMarket (Государственное предприятие „СЕТАМ“) продает Пассажирский теплоход „Риверест 5“ и стояночное плавкафе (дебаркадер) „Риверест плюс“ в Киеве”, — говорится в сообщении.

На продажу выставлен пассажирский теплоход “Риверест 5”, 1976 года постройки, бело-синего цвета, регистрационный номер ИРС-0161; длина — 33.5 м, ширина — 5.3 м, валовая вместимость — 82.5 т, высота борта — 2.55 м, надворный борт — 850 мм; двигатель — ЗД12, количество — 2, суммарная мощность −2*220 кВт; состояние рабочее; на верхней палубе стационарных стульев, закрепленных к полу, 69 шт., в каюте стол длиной примерно 2 м, овальный.

Дата окончания подачи заявок: 21 октября 2019 года

Стартовая цена: 1 377 017,00 грн.

Также продается стояночное плавучее кафе (платформа) “Риверест плюс”, 1957 года постройки, регистрационный номер: ИPC-0160; длина — 30.0 м, ширина — 8.2 м, валовая вместимость — 160 т, цвет — синий, в трюме 4 насоса с расширительными бачками и водонакопитель.

Дата окончания подачи заявок: 21 октября 2019 года

Стартовая цена: 1 610 546,00 грн.

“Теплоход и ресторан в хорошем состоянии с современным ремонтом и дизайном интерьера. Это готовый бизнес, который способен привлечь инвесторов”, — отметил генеральный директор ГП “СЕТАМ” Виктор Вишнёв.

Напомним, OpenMarket (ГП “СЕТАМ”) заключил соглашение о реализации имущества с АО “Международный инвестиционный банк”.