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Капитану судна Mriya сообщено о подозрении - прокуратура АР Крым

Капитану судна Mriya сообщено о подозрении - прокуратура АР Крым

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Капитану судна Vilga, сейчас Mriya, сообщено о подозрении за нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АР Крым.

“В ходе досудебного расследования было выявлено достаточно доказательств — ред.) для сообщения о подозрении капитану судна Vilga, сейчас Mriya в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332-1 УК Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства, совершенных должностным лицом с использованием служебного положения, повторно)”, — говорится в сообщении.

Также, следствием установлено, что подозреваемый будучи капитаном судна Vilga 11 мая 2015 года, 1 июня 2015 года, 23 июня 2015 года и 22 сентября 2015 года осуществлял меры к закрытому порту “Севастополь” с целью доставки нефтепродуктов на главную нефтебазу Черноморского флота ВМФ Российской Федерации.

Как сообщалось ранее, 10 августа в ходе досудебного расследования уголовного производства по факту нарушения порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию, прокуратура АР Крым совместно с СБУ в АР Крым и оперативниками Азово-Черноморским региональным управлением ГПСУ проведен обыск на судне Mriya.

Напомним, танкер Mriya, который подозревается в перевозке контрабанды нефтепродуктов, был доставлен в порт города Херсон.

Источник: УНН
Теги: прокуратура, Крым, Украина
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