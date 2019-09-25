В Минздраве пообещали жесткие управленческие решения в Нацинституте рака

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Министерство здравоохранения будет принимать жесткие управленческие решения в случае подтверждения фактов взяточничества в отношении отдельных врачей Национального института рака. Об этом заявил советник министра здравоохранения Дмитрий Раимов во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

"Предложения по первым управленческим решениям от министерства будут сразу после доклада. Если факты, предоставленные нам правоохранительными органами, подтвердятся, управленческие решения будут жесткими, но законными", - отметил Раимов.

По его словам, в институте уже начался аудит, который проводит МЗ. В течение двух недель аудиторы должны разобраться в ситуации.

Напомним, Министерство здравоохранения будет еще два года закупать лекарства через международные организации.