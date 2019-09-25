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Сенцов начал первый зарубежный визит после освобождения

Сенцов начал первый зарубежный визит после освобождения

Олег Сенцов

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Освобожденный из-за решетки в России украинский режиссер Олег Сенцов прилетел в Берлин. Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

"...встретили Олега Сенцова в аэропорту Берлина. Символично, что свой первый после освобождения визит наш Герой совершает именно в Германию", - отметил украинский дипломат.

По его словам, впереди - насыщенная программа встреч с депутатами Бундестага, СМИ, "а также теми, кто боролся за освобождение Олега с ГУЛАГа".

Ранее Олег Сенцов рассказал, что планирует посетить европейские страны и рассказывать людям о политзаключенных, которые остаются в России. 1 октября он планирует быть в Страсбурге.

Источник: УНН
Теги: Украина, Германия, Олег Сенцов
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