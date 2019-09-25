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Минздрав начал аудит ОХМАТДИТа, медзакупок и Центра эндокринной системы

Минздрав начал аудит ОХМАТДИТа, медзакупок и Центра эндокринной системы

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Министерство здравоохранения начало аудит ОХМАТДИТа, государственного предприятия “Медицинские закупки” и Центра эндокринной системы. Об этом заявил советник министра здравоохранения Дмитрий Раимов во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

“С сегодняшнего дня Министерство здравоохранения направляет аудит в Охматдета, ГП „Медицинские закупки“ и Центром эндокринной системы”, — отметил Раимов.

По его словам, аудит предусматривает проведение анализ работы в подведомственных Минздраву учреждениях. Он был инициирован после встречи с общественными организациями.

Как сообщал УНН, в Минздраве пообещали жесткие управленческие решения в Нацинституте рака.

Источник: УНН
Теги: Украина, Минздрав
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