Почти сорок тысяч киевлян получили повестки о призыве на военную службу

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Из 37 тысяч призывников во время осеннего призыва планируется привлечь на службу 634 человека. Об этом сообщили в отделе коммуникации КГГА, передает УНН.

“1 октября начинается очередной призыв на срочную военную службу граждан от 20 до 27 лет. План привлечения для Киева составляет 634 человека, из которых будут привлечены в Вооруженные силы Украины 407 человек, в Национальную гвардию — 160, Государственную пограничную службу — 39, Государственную специальную службу транспорта — 28. Соответствующие повестки были вручены 37 629 лицам из них, которые должны появиться в военный комиссариат, пройти медицинскую комиссию и, согласно результатам осмотра и отбора, пройти в соответствующие учебные центры”, — сказал военный комиссар Киевского городского военного комиссариата полковник Сергей Клявлин.

По данным КГГА, по состоянию на сегодня призыву на срочную службу в Киеве подлежит 53 133 человека. При этом, явка на призывные пункты традиционно остается низкой. Военный комиссар сказал, что многие киевляне уклоняются от этого различными способами, несмотря на льготы для военнослужащих.

Напомним, что этой осенью в армию планируют призвать более 15 тыс. юношей.