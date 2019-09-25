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Зеленский прокомментировал российским СМИ в ООН, кто "может давить" на него

Зеленский прокомментировал российским СМИ в ООН, кто "может давить" на него

КИЕВ. 25 сентября. УНН. 24 сентября Зеленский прибыл в Нью-Йорк на Генассамблею ООН, где у него запланирована встреча с Трампом. В кулуарах ООН он ответил на вопросы российских журналистов о разговоре с Трампом, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал российской пропагандистки Ольги Скабеевой.

На вопрос журналиста федерального российского телеканала Владимир Зеленский ответил: “На меня никто не может давить, потому что я президент независимой страны, Украины”.

Зеленский также добавил, что: “На меня давить может, кстати, только один человек — на меня может давить мой сын, которому 6 лет”.

Как писал УНН ранее, отвечая на вопрос журналистов о содержании телефонного разговора с президентом США, Владимир Зеленский отметил, что это конфиденциальная информация. “Когда журналисты CNN подошли к Зеленского в ООН в Нью-Йорке, и спросили (о разговоре с президентом США — ред.), он ответил, что его разговоры с Дональдом Трампом” личные и конфиденциальные", — сообщил канал.

Источник: УНН
Теги: ООН, США, Россия, Украина, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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