Пожар торфяников неподалеку от Львова тушат почти две недели

КИЕВ. 25 сентября. УНН. В поселке Подсоснов, что в около 30 км от Львова, спасатели продолжают ликвидировать пожар торфа, который начался еще 12 сентября. Об этом УНН передает со ссылкой на пресс-службе ГУ ГСЧС во Львовской области.

"В течение 24 сентября ликвидировано горение торфа на площади 0,1 га, еще остается погасить 0,45 га. Общая площадь пожара на открытой территории составила 5 га", - говорится в сообщении.

К ликвидации пожара привлекли 54 спасателей, 6 единиц спецтехники и 50 курсантов.

Напомним, 16 сентября спасатели продолжали ликвидировать торфяной пожар в селе Мальчицы во Львовской области.