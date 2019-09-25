ООС: зафиксировано 15 обстрелов, один военный ранен, еще один травмирован

КИЕВ. 25 сентября. УНН. С начала текущих суток в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ на Востоке Украины оккупанты провели уже 15 прицельных обстрелов позиций Украинских военных. Один военнослужащий получил ранения, еще один — боевые травмы. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

“С начала текущих суток в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ на востоке нашего государства оккупанты провели уже 15 прицельных обстрелов позиций Украинский героев. Вооруженные формирования РФ и ее наемники преимущественно применяли гранатометы различных систем, однако уже 5 раз, в нарушение Минских соглашений, в районах населенных пунктов Майское, Марьинка, Новолуганское, Южное и Красногоровка оккупанты вели сегодня минометные обстрелы”, — сказал Дмитрий Гуцуляк.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” Объединенных сил российско-оккупационные войска совершили сегодня 7 прицельных обстрелов.

Около 1:40 от поселка Доломитное зафиксировано ведения враждебного снайперского огня по нашим защитникам Новолуганского.

После 3:40 защитники Майского зафиксировали разрывы 2-х вражеских мин калибра 82 мм. Также от Доломитного оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

С 4:10 противник вел обстрел по защитникам Новолуганского из противотанковых и автоматических станковых гранатометов, и крупнокалиберных пулеметов.

С 5:10 утра защитниками Зайцевого зафиксировано враждебные обстрелы из стрелкового оружия.

После 5:40 под вражеским огнем снова находились защитники Новолуганского. От поселка Доломитное оккупанты выпустили 3 мины 82-го калибра и вели обстрел из стрелкового вооружения.

С 7:10 утра, в течение 40 минут противник вел огонь из АГС и стрелкового вооружения по нашим защитникам населенного пункта Южное. От шахты им. Гагарина оккупированной Горловки враг выпустил 3 мины калибра 82 мм.

С 7:55, в течение получаса по направлению от пгт Донецкий оккупанты вели огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов, стрелкового вооружения по защитникам Новотошковского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” Объединенных сил с начала текущих суток зафиксировано 8 прицельных вражеских обстрелов.

При этом 4 раза под вражеским огнем находились защитники Марьинки. Сразу с полуночи по направлению от микрорайона Трудовской оккупированного Донецка, противник вел огонь по нашим позициям из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового вооружения.

После 5:00 утра по направлению от оккупированного пгт Александровка враг выпустил 8 мин калибра 82 мм и вел обстрел из гранатометов различных систем. С 6:15 зафиксировано враждебные обстрелы со станковых противотанковых гранатометов, а около 07:00 утра — из крупнокалиберных пулеметов.

Кроме этого, с 6:20, в течение 40 минут по направлению от Ужовки оккупанты вели обстрел наших воинов в районе Водяного из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов.

С 7:50 до 8:30 по направлению от оккупированного пгт Старомихайловка российско-оккупационные войска выпустили 7 мин калибра 120 мм и вели огонь из стрелкового оружия по нашим позициям близ г. Красногоровка.

С 10:10 наши защитники Опытного находились под вражеским обстрелом с АГС.

С 11:20 оккупанты возобновили обстрелы в районе Красногоровки применяя от пгт Старомихайловка гранатометы различных систем.

“Защитники Украины несколько раз применяли легкое пехотное вооружение в ответ на прицельные обстрелы российско-оккупационных войск с целью подавления вражеской вооруженной активности, сохранения жизни и здоровья наших воинов. По имеющейся информации, с начала текущих суток в результате вражеских обстрелов получил ранения один наш герой. Еще один защитник получил боевые травмы. Их эвакуировали в медицинские учреждения”, — подытожил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк.

Напомним, 24 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 23 раза нарушили режим прекращения огня.