Сенцов расскрыл подробности получения квартиры

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Освобожден политзаключенный Олег Сенцов рассказал о ситуации с получением квартиры. Об этом сообщает “Крым.Реалии”, передает УНН.

“Квартирный вопрос решается. Это не будет быстро, ведь учитывают все пожелания. Чтобы выбрали то, что будет нам наиболее комфортно. Мы на днях звонили. Они занимаются вопросом и подберут варианты, которые лучше подходят. Не простят же просто, как лошадь, на, держи”, — сказал Олег Сенцов.

На вопрос о переезде семьи из Крыма Сенцов ответил, что это сложный вопрос и они разберутся.

Напомним, что ранее УНН сообщил, что для Сенцова организовали временное жилье.