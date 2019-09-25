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Климкин: Украина останется страной, которая привела к началу процедуры импичмента президента США

Климкин: Украина останется страной, которая привела к началу процедуры импичмента президента США

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал “не слишком веселой перспективой” тот факт, что Украина оказалась связанной с началом процедуры импичмента президента США Дональда Трампа, передает УНН со ссылкой на его Twitter.

“Чтобы дальше не происходило, в истории Штатов Украина останется как страна, привела к началу процедуры импичмента президента США. Не очень веселая перспектива. Но теперь все понимают, на что мы способны”, — написал бывший глава внешнеполитического ведомства Украины.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 24 сентября объявила о начале процедуры импичмента главы государства после сообщений в СМИ о якобы имевших место попытках Дональда Трампа оказывать давление на Владимира Зеленского с целью побудить Украину косвенно помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году.

Стоит также добавить, что Зеленский прокомментировал российским СМИ в ООН, кто “может давить” на него.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, Павел Климкин

В тексте упоминаются

Климкин Павел
Климкин Павел
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