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В Харьковской области мужчина упал с дерева и умер

В Харьковской области мужчина упал с дерева и умер

КИЕВ. 25 сентября. УНН. В Харьковской области в результате несчастного случая погиб человек. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Информация о происшествии поступила в Близнюковское отделение полиции 24 сентября, в 16:15.

Несчастный случай произошел в лесополосе, расположенной близ села Садовое Близнюковского района.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Работники полиции предварительно установили, что 41-летний местный житель во время распила сухих веток упал с дерева на ветку и получил телесные повреждения. От острой кровопотери мужчина скончался.

Тело погибшего направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Напомним, в Кропивницком мужчина упал с дерева и погиб из-за полученных травм.

Источник: УНН
Теги: гибель, несчастный случай, Харьков и Харьковская область
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