В индонезийской Папуа из-за беспорядков погибли 32 человека

КИЕВ. 25 сентября. УНН. В индонезийской автономной провиниции Папуа в результате беспорядков погибли 32 человека. Об этом УНН сообщает со ссылкой на AFP.

Полиция заявила, что большинство из 32 человек, погибших в результате беспорядков, парализовавших беспокойный регион Папуа в Индонезии на этой неделе, умерли от колотых ран, тупых травм или ожогов.

Тысячи людей бежали из региона после вспышки насилия, во время которой гражданские лица сгорели заживо в зданиях, подожженных протестующими в понедельник, и были столкновения между демонстрантами и силами безопасности.

Протесты в Папуа, которые продолжаются несколько недель, были вызваны гневом по поводу расизма в отношении коренных папуасов со стороны людей, которые мигрировали из других частей Индонезии, а также новыми призывами к самоуправлению в регионе.

В среду местная полиция заявила, что хаос в одном из городов провинции Вамене затих. "Ситуация в Вамене сейчас находится под контролем. У большинства жертв были колотые раны, повреждения тупыми предметами и сильные ожоги", - заявил представитель полиции Папуа Ахмад Мустофа Камаль.

Камаль сказал, что в Вамене погибли 28 человек, около 66 получили ранения.

Один солдат и трое мирных жителей погибли в столице провинции Джаяпуре, где в понедельник произошли столкновения сил безопасности и демонстрантов. Солдат был зарезан, а трое студентов погибли в результате ранений резиновыми пулями.

Добавим, в Папуа во время протестов оказалась съемочная группа шоу одного из украинских телеканалов. "Часть нашей команды... попала в самый разгар протестов в провинции Папуа, Индонезия", - говорится в сообщении на странице шоу в Instagram.

На данный момент их эвакуировали из региона.