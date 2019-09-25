Кабмин назначил исполнительного директора Нацфонда исследований

КИЕВ. 25 веренся. УНН. Правительство сегодня назначило исполнительного директора Национального фонда исследований - эту должность занял Борис Сорочинский. Об этом УНН передает со ссылкой на пресс-службу МОН Украины.

"Правительство назначило исполнительного директора Национального фонда исследований (НФД) - эту должность занял Борис Сорочинский, ученый с более чем 40-летним стажем", - говорится в сообщении.

Для отбора кандидатов был проведен открытый конкурс - на него пошли 9 претендентов. По итогам собеседований Научный совет Фонда провел тайное голосование и принял решение рекомендовать кандидатуру Бориса Сорочинского. Ее также согласовал Научный комитет Нацсовета по вопросам развития науки и технологий, который выполняет функции наблюдательного совета Нацфонда.

Напомним, до конца текущего года правительство должно осуществить полную кадровую перезагрузку ряда структур - в частности, Укравтодора и Государственной архитектурно-строительной инспекции.