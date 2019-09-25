Украинская теннисистка победила чемпионок "Уимблдона" на турнире в Ухане

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Украинка Надежда Киченок пробилась в четвертьфинал парного турнира WTA Premier 5 в китайском Ухане, сообщает УНН.

Киченок вместе с Эбигайл Спирс обыграли во втором круге Уханя первых сеяных Барбору Стрицову и Су Вэй Сье - 6:4, 2:6, 13:11.

Примечательно, что Стрицова/Су Вэй Сье являются действующими чемпионками парного турнира "Уимблдона".

Отметим, что Киченок и Спирс в четвертьфинале сыграют против восьмых сеяных дуэта Вероника Кудерметова/Дуань Иньин.

Напомним, Свитолина победила россиянку и вышла в четвертьфинал турнира в Ухане.