Семьи убитых в показе фильма "Темный рыцарь" выступили против "Джокера"

КИЕВ. 25 сентября. УНН. В США семьи людей, убитых в 2012 году в кинотеатре во время показа фильма о Бэтмене, направили компании Warner Bros. письмо, в котором выразили обеспокоенность в связи с демонстрацией насилия в новой ленте “Джокер”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

“Мы пришли в замешательство, узнав, что в фильме „Джокер“ главный персонаж (склонный к насилию) показан с вызывающей сочувствие предысторией, — говорится в письме. — Мы не отрицаем ваше право на свободу самовыражения. Однако, как знает любой зритель кинокомиксов, с большой силой приходит большая ответственность. Поэтому мы призываем вас присоединиться к нашим усилиям по созданию безопасного общества, где будет меньше огнестрельного оружия”.

В ответ представители Warner Bros. подчеркнули, что их фильм не пропагандирует насилие. “Ни персонаж Джокера, ни сам фильм не служат оправданием насилия любого рода, — приводит заявление киностудии BBC. — Киностудия, режиссер и кинолента не пытаются показать Джокера героем”.

7 сентября фильм “Джокер”, главную роль в котором исполнил трехкратный номинант на премию “Оcкар” Хоакин Феникс, удостоился “Золотого льва Святого Марка” 76-го Венецианского кинофестиваля.

20 июля 2012 года вооруженный огнестрельным оружием Джеймс Холмс проник в кинотеатр в городе Аурора, где шел показ фильма о Бэтмене “Темный рыцарь: Возрождение легенды”. В результате стрельбы погибли 12 человек, еще 58 получили ранения. Warner Bros., которая сняла данный фильм, пожертвовала 1 млн долларов в фонд помощи семьям пострадавших.