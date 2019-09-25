Застройщик показал ход работ на ЖК Mirax в сентябре

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Продолжаются работы по возведении многофункционального жилого комплекса "Mirax" в Шевченковском районе столицы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ЧАО "ХК "Киевгорстрой".

В настоящее время в доме №1, секция А, выполняются работы по устройству внутренних кирпичных перегородок. Выполняют штукатурные работы в местах общего пользования. Проводят фасадные работы, монтаж оконных блоков, тепло-гидроизоляцию кровли секции.

В доме №2, секция Б, обустраивают плиту перекрытия 6-го этажа. Выполняются работы по устройству кирпичных перегородок 1-го этажа. Завершено монолитные и кирпичные работы. Выполняются работы по устройству тепло-гидроизоляции террас и кровли секции. Обустраивают внутренние коммуникации.

В доме №3, секция А, выполняются работы по устройству вертикальных колонн и стен подвала. В доме №4, секция А, осталось выполнить 16 свай, после чего начнут выполнять мероприятия по понижению грунтовых вод. В доме №4, секция В, выполняются работы по устройству стен и колонн 3-го этажа.