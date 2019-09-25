В течение 10 дней правительство будет искать новых руководителей госорганов

КИЕВ. 25 сентября. УНН. В течение следующих 10 дней Кабмин будет искать новых руководителей государственных органов, которых сегодня освободили от занимаемых должностей. Об этом во время брифинга сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает УНН.

Правительство в течение 10 дней будет проводить поиск кандидатур на руководящие должности ГАСИ, Госкомзама, Государственного агентства резерва, Укртрансбезпекы, а также Национального агентства по вопросам госслужбы.

“По всем органам будет объявлен конкурс и в течение последующих 10 дней будут разные процедуры — мы будем искать новых руководителей. Будут объявлены публичные конкурсы”, — сказал Гончарук.

Напомним, Кабмин сегодня уволил с должности исполняющего обязанности председателя Государственного агентства лесных ресурсов Украины Владимира Бондаря.