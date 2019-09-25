Регистрация | Вход |
USD: 24,21 -0,1177  EUR: 26,64 -0,0857 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 25 сентября 2019 15:01
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Встреча Зеленского и Трампа на фоне скандала о давлении: эксперт рассказал об ожиданиях
Встреча Зеленского и Трампа на фоне скандала о давлении: эксперт рассказал об ожиданиях
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
8715
Версия для печати

В течение 10 дней правительство будет искать новых руководителей госорганов

В течение 10 дней правительство будет искать новых руководителей госорганов

КИЕВ. 25 сентября. УНН. В течение следующих 10 дней Кабмин будет искать новых руководителей государственных органов, которых сегодня освободили от занимаемых должностей. Об этом во время брифинга сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает УНН.

Правительство в течение 10 дней будет проводить поиск кандидатур на руководящие должности ГАСИ, Госкомзама, Государственного агентства резерва, Укртрансбезпекы, а также Национального агентства по вопросам госслужбы.

“По всем органам будет объявлен конкурс и в течение последующих 10 дней будут разные процедуры — мы будем искать новых руководителей. Будут объявлены публичные конкурсы”, — сказал Гончарук.

Напомним, Кабмин сегодня уволил с должности исполняющего обязанности председателя Государственного агентства лесных ресурсов Украины Владимира Бондаря.

Источник: УНН
Теги: КМУ, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.