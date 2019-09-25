Регистрация | Вход |
USD: 24,21 -0,1177  EUR: 26,64 -0,0857 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 25 сентября 2019 15:01
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Встреча Зеленского и Трампа на фоне скандала о давлении: эксперт рассказал об ожиданиях
Встреча Зеленского и Трампа на фоне скандала о давлении: эксперт рассказал об ожиданиях
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
1365
Версия для печати

Кабмин принял один законопроект в рамках земельной реформы

Кабмин принял один законопроект в рамках земельной реформы

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Сегодня правительство приняло один проект закона из пакета законопроектов по земельной реформе и передаст его в парламент. Об этом во время брифинга сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает корреспондент УНН.

“Правительство передаст в парламент 1 проект закона, который мы сегодня приняли, который является первым из пакета земельной реформы. Еще ряд законов, которые дополнят этот пакет, будут поданы в парламент народными депутатами”, — сказал Гончарук.

Напомним, что 19 сентября премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщал, что к земельной реформе могут быть внесены некоторые изменения.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, реформы, законопроект
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.