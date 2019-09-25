День в ООН начнется с Зеленского: известно расписание пленарных заседаний

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Сегодня в Нью-Йорке пленарное заседание 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН откроет Президент Украины Владимир Зеленский. По крайней мере это указано в расписании пленарных заседаний сессии, передает УНН.

Так, согласно расписанию, в среду, 25 сентября, с 9:00 до 14:45 по Нью-Йорку (16:00-21:45 по Киеву) в Зале Генеральной Ассамблеи будет проходить пятый пленарное заседание. Первым на нем с речью выступит Владимир Зеленский.

После украинского лидера запланировано выступление действующего президента Румынии Йоханнис.

Также в этот день запланированы выступления президента Республики Ирак, главы Королевства Есватини, президента Республики Либерия, президента Исламской Республики Иран, президента Ливанской Республики, президента Республики Палау, президента Грузии, главы ЦАР, президента Республики Колумбия, президента Республики Сейшельские острова, президента Исламской Республики Мавритания , президента Эстонской Республики, главы Республики Гвинея, президента Республики Замбия, главы государства и главы правительства Республики Чад и президента Республики Гондурас.

Также ожидаются выступления премьер-министра Австралии и премьер-министра Республики Фиджи.

Обычно выступления лидеров продолжаются в среднем от 15 до 25 минут, однако бывают и исключения. К примеру, президент США Дональд Трамп накануне произносил речь 38 минут, а французский коллега Эммануэль Макрон обогнал его на 3 минуты.

Напомним, Зеленский во вторник принял участие в открытии 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как сообщал УНН, на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН в среду, 25 сентября, запланирована встреча президентов Украины и США — Владимира Зеленского и Дональда Трампа.