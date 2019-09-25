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Закон об Офисе Генпрокурора вступил в силу

Закон об Офисе Генпрокурора вступил в силу

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры", в котором речь идет о создании Офиса Генпрокурора, вступил в силу, сообщает УНН.

Закон опубликовали в газете Верховной Рады "Голос Украины" 24 сентября.

Им предусматривается "Генеральную прокуратуру Украины" переименовать в "Офис Генерального прокурора".

"Основными положениями законопроекта являются: вместо действующей структуры органов прокуратуры построение после проведения аттестации прокуроров новой структуры в виде: Офис Генерального прокурора", - говорится, в частности, в пояснительной записке к законопроекту.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, то есть 25 сентября, кроме ряда пунктов (2, 4-7, 9, 11-15, 17, 18, подпункта 1 пункта 19, пункта 20, пунктов 22-27 раздела I этого закона), которые вступают в силу со дня начала работы в соответствии Офиса Генерального прокурора, областных прокуратур, окружных прокуратур.

Напомним, 19 сентября нардепы изменили законодательство по реформе прокуратуры.

Источник: УНН
Теги: ГПУ, Генпрокурор, закон
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