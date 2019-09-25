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В Крыму ввели карантин из-за бешенства животных

В Крыму ввели карантин из-за бешенства животных

КИЕВ. 25 сентября. УНН. В Коктебеле и в Симферопольском районе оккупированного Крыма ввели карантин из-за бешенства животных. Об этом сообщает Крым.Реалии, передает УНН.

"На набережной Коктебеля ввели карантин из-за обнаруженного трупа бешеной лисы, а в селе Мирное Симферопольского района Крыма - из-за бешенства кошки. В указе говорится, что карантин установили "до истечения двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством при условии выполнения противоэпизоотических и профилактических мероприятий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что карантин введен на пересечении улиц Грина, Шершнева, Победы и Набережной Коктебеля, а также в селе Мирное Симферопольского района оккупированного Крыма.

Напомним, в Миргороде ввели карантин из-за бешеной лисы.

Источник: УНН
Теги: Крым, бешенство, животные
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