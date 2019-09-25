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Министр назвал главе миссии США приоритеты реформы сектора юстиции

Министр назвал главе миссии США приоритеты реформы сектора юстиции

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Министр юстиции Украины Денис Малюська провел встречу с временным поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором при участии директора Миссии USAID в Украине и Беларуси Сьюзан Фриц, главной темой встречи стало обсуждение приоритетов дальнейшего сотрудничества по внедрению реформ в сфере юстиции в Украине. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Минюста.

Малюська отметил, что в направлении обеспечения верховенства права в Украине одной из ключевых задач является реформа судебной системы. "Сейчас Комиссия по вопросам правовой реформы при Президенте Украины активно работает над ее перезагрузкой. Усиление роли Министерства юстиции в реализации этой задачи также приобретает особое значение", - указали в ведомстве.

Министр юстиции отметил, что к первоочередным задачам реформирования сектора юстиции относятся:

  • усовершенствование функционирования электронных государственных реестров, путем устранения пробелов в соответствующем нормативно-правовом регулировании и обновления программного обеспечения таких реестров;
  • перезапуск работы Комиссии по рассмотрению жалоб в сфере государственной регистрации через кадровое обновление и привлечение экспертной помощи международных доноров;
  • реформа пенитенциарной системы, а именно: модернизация и строительство новых помещений для учреждений исполнения наказаний, пересмотр подхода к применению мер исправительного характера.

Тейлор в свою очередь подчеркнул, что главная цель поддержки США реформ в сфере юстиции в Украине - обеспечение верховенства права в нашем государстве. Американская сторона также подчеркнула, что создание действенной системы бесплатной правовой помощи остается приоритетом в сотрудничестве с Минюстом. Также они выразили готовность оказать необходимую поддержку во внедрении реформы системы исполнения судебных решений и альтернативного разрешения споров в Украине.

Напомним, в Минюсте займутся созданием отдельного третейского суда.

Источник: УНН
Теги: суд, Минюст, Денис Малюська
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