Судебное заседание по делу о бунте "Торнадо" отложено

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Шевченковском районном суде Киева отложил подготовительное судебное заседание по делу экс-бойцов “Торнадо”. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда в Facebook.

Сегодня суд отложил на 22 октября на 11:00 подготовительное судебное заседание в уголовном производстве по обвинению Онищенко Р.И., Ляшука Д.А., Гульчук Б.П., Куста М.В., Глебова М.В., Холода И .И., Пламадялы А.М., Цукур М.В., Быстрицкого П.Н.

Напомним, их обвиняют, в частности, в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка; незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами; массовых беспорядках; угрозе или насилии в отношении работника правоохранительного органа; побега из места лишения свободы или из-под стражи и тому подобное.

Как сообщал УНН, в 2017 году суд определил наказание 8 “торнадовцам” на срок от 8 до 11 лет лишения свободы, еще 4 лицам — до 5 лет с освобождением наказания с испытанием. В 2018 году “торнадовцы”, при содействии должностного лица ГУ “Киевский следственный изолятор” подняли бунт, сопровождавшийся насилием, поджогами, уничтожением имущества, захватом государственного учреждения и сопротивлением правоохранительным органам с применением незаконного оружия.