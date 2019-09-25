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В центре Варшавы на 18-летнего украинца упал мужчина

В центре Варшавы на 18-летнего украинца упал мужчина

КИЕВ. 25 сентября. УНН. В центре Варшавы мужчина, вероятно, выпрыгнул из окна многоэтажки и упал на украинца, который сидел на скамейке перед домом, передает УНН со ссылкой на портал Onet.

Сообщается, что происшествие случилось в воскресенье в 22:40. 26-летний мужчина выпрыгнул из окна 18 этажа многоэтажки и упал на 18-летнего гражданина Украины, который сидел на скамейке возле дома. В результате первый погиб на месте, а украинца госпитализировали с тяжелыми травмами головы.

По данным портала, все указывает на самоубийство. Полиция обнаружила в комнате открытое окно, рядом с которым был пуфик. Личность погибшего уже установили. Однако пока неизвестно, почему он мог покончить с собой.

"Перед падением с ним (с украинцем - ред.) на скамейке сидел другой человек. Ему очень повезло. Буквально за несколько секунд до происшествия он ушел", - пишет портал.

Напомним, за четыре года количество нападений на украинцев в Польше выросло в шесть раз.

Источник: УНН
Теги: Украина, Польша, падение
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