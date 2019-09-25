В Кривом Рогу при задержании мужчина ранил ножом полицейского

КИЕВ. 25 сентября. УНН. В Кривом Роге при задержании подозреваемого в совершении грабежа злоумышленник-рецидивист нанес полицейскому ножевые ранения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

25 сентября в Ингулецком районе Кривой Рог при задержании подозреваемого в совершении грабежа злоумышленник оказал сопротивление правоохранителям. Полицейский получил два ножевых ранения острым предметом в область ноги и руки. Оперативник доставлен в больницу.

Сейчас 22-летний нападающий задержан в порядке ст.208 УПК Украины. Им оказался ранее судимый местный житель, который находился в розыске за совершение грабежа.

“В 2017 году за указанный преступление двое человек были задержаны, еще один скрывался от полиции. В настоящее время задержанный будет отвечать перед законом не только за преступление, совершенное два года назад, но и за нападение на полицейского”, — отмечается в сообщении.

Также, по факту ранения полицейского открыто уголовное производство по ч.2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

Напомним, в Южноукраинске при задержании вор-рецидивист с заложницей сопротивлялся и ранил ножом полицейского.