В МОЗ назвали фейком информацию о свободном доступе к российским соцсетям

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Сообщение о том, что через рабочий Wi-Fi в здании Министерства охраны здоровья можно зайти в запрещенные российские социальные сети, не соответствует действительности. Об этом заявил советник министра здравоохранения Дмитрий Раимов во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

"В пятницу министр проводила встречу с общественностью. На этой встрече кто-то сфотографировал на своем телефоне, что у него открываются соцсети Российской Федерации, которые запрещены. Эта фотография попадает в новости. Это полный, 100% -ный фейк", - отметил Раимов.

По его словам, проверка установила, что российские соцсети на самом деле не работают, однако через госсекретаря обратились к провайдеру, который инициировал дополнительные проверки и также засвидетельствовал блокировку запрещенных сайтов в соответствии с законодательством.

При этом, он добавил, что лично министр и ее команда не занимаются закупками, и интернет они получили "в наследство" от предыдущей команды.

Ранее информацию о доступе к российским соцсетям распространила руководитель экспертной группы eHealth Министерства здравоохранения Украины Анастасия Халеева. Впрочем, как сообщила ее коллега, генеральный директор Директората стратегического планирования и евроинтеграции в МОЗ Ирина Литовченко, ее заблокировали на 3 дня на Facebook "за распространение правды о доступе к российским соцсетям на территории министерства".

Напомним, в МОЗ начался внутренний аудит эффективности работы всех сотрудников.