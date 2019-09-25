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Поражение от клуба из четвертого дивизиона: финалист ЛЧ вылетел из Кубка английской лиги

Поражение от клуба из четвертого дивизиона: финалист ЛЧ вылетел из Кубка английской лиги

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Лондонский "Тоттенхэм Хотспур" потерпел поражение от клуба второй лиги Англии "Колчестер Юнайтед" в матче третьего раунда Кубка английской лиги по футболу, сообщает УНН со ссылкой на сайты команд.

“Шпоры” имели значительное преимущество (75 процентов владения мячом, 20 ударов против 4 у соперника, 7:1 угловые), но не смогли забить мяч.

В серии пенальти представители четвертого по силе дивизиона в системе английских футбольных лиг оказались сильнее прошлогоднего финалиста Лиги чемпионов — 4:3.

Отметим, что 11-метровые удары в составе “шпор” не реализовали Лукас Моура и Кристиан Эриксен.

Другие результаты 1/16 финала Кубка английской лиги:

“Кроули Таун” — “Сток Сити” 2:1

“Лутон Таун” — “Лестер” 0:4

“Портсмут” — “Саутгемптон” 0:4

“Престон” — “Манчестер Сити” 0:3

“Уотфорд” — “Суонси” 2:1

“Шеффилд Уэнсдей” — “Эвертон” 0:2

“Арсенал” — “Ноттингем” 5:0

Напомним, сборную России могут отстранить от участия в чемпионате мира-2022 в Катаре.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол, Англия
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