Сегодня годовщина со дня убийства экс-торнадовцем двух полицейских в Днепре

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Сегодня 3-ю годовщину со дня убийства двух полицейских в Днепре - Ольги Макаренко и Артема Кутушев. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс служба Национальной полиции Украины.

“Три года назад в Днепре патрульные полицейские Ольга Макаренко и Артем Кутушев отдали свои жизни за спокойствие на улицах родного города и страны. Помним наших защитников! Навсегда с нами — в строю!”, — отметили в сообщении.

Как сообщалось ранее, 25 сентября 2016 года в Днепре водитель авто, которое остановили полицейские, начал сопротивляться и стрелять в милиционеров. В результате погибли патрульные: 27-летний Артем Кутушев и 36-летняя Ольга Макаренко.

Напомним, Кировский районный суд Днепра признал виновным подозреваемого в убийстве двух полицейских в Днепре Александра Пугачева и вынес ему приговор в виде пожизненного лишения свободы.