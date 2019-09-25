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Данилюк обсудил с британским генералом новую стратегию нацбезопасности

Данилюк обсудил с британским генералом новую стратегию нацбезопасности

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк провел встречу с советником по стратегическим вопросам оборонной реформы от Великобритании генералом сэром Гордоном Мессенджером. Об этом сообщили в пресс-службе СНБО, передает УНН.

"Во время встречи речь шла о поддержке со стороны Великобритании реформ в секторе обороны и безопасности Украины, а также о новой стратегии национальной безопасности. А. Данилюк и Г. Мессенджер обсудили ситуацию на Востоке нашей страны. В этом контексте Г. Мессенджер высказал мнение о важности опыта Украины в борьбе с гибридной российской агрессией", - говорится в сообщении.

Также, как отмечается, стороны во время встречи обменялись опытом в вопросе методологии определения рисков национальной безопасности.

Напомним, недавно Президент Владимир Зеленский подписал закон об обороне Украины.

Источник: УНН
Теги: РНБО, Украина, Великобритания, стратегия, Александр Данилюк, нацбезопасность

В тексте упоминаются

Данилюк Александр
Данилюк Александр
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