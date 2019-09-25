Суд отложил заседание по делу об убийстве Ноздровской

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Шевченковский районный суд города Киева отложил заседание по делу по обвинению Россошанского Юрия Викторовича в убийстве юриста Ирины Ноздровской в декабре 2017 года. Об этом журналисту сообщили УНН в пресс-службе суда.

“Заседание отложено на 9 октября на 14:00 в связи со следующими судебными заседаниями”, — сказали в пресс служба.

Напомним, правозащитница Ирина Ноздровська исчезла 29 декабря 2017 года. Ее тело выявила 1 января в реке в Вышгородском районе Киевской области. По данным полиции, женщина умерла от многочисленных колото-резаных ран.

8 января полиция задержала по подозрению в убийстве ее односельчанина Юрия Россошанского — отца Дмитрия Россошанского, который 30 сентября 2015 года совершил ДТП, в результате которого погибла сестра Ноздровской — Светлана Сапатинская. По данным следствия, он убил Ноздровскую после ссоры на остановке общественного транспорта в селе Демидов 29 декабря: нанес несколько ударов ножом, тело сбросил в реку, а одежду сжег.