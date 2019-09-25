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Суд отложил заседание по делу об убийстве Ноздровской

Суд отложил заседание по делу об убийстве Ноздровской

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Шевченковский районный суд города Киева отложил заседание по делу по обвинению Россошанского Юрия Викторовича в убийстве юриста Ирины Ноздровской в декабре 2017 года. Об этом журналисту сообщили УНН в пресс-службе суда.

“Заседание отложено на 9 октября на 14:00 в связи со следующими судебными заседаниями”, — сказали в пресс служба.

Напомним, правозащитница Ирина Ноздровська исчезла 29 декабря 2017 года. Ее тело выявила 1 января в реке в Вышгородском районе Киевской области. По данным полиции, женщина умерла от многочисленных колото-резаных ран.

8 января полиция задержала по подозрению в убийстве ее односельчанина Юрия Россошанского — отца Дмитрия Россошанского, который 30 сентября 2015 года совершил ДТП, в результате которого погибла сестра Ноздровской — Светлана Сапатинская. По данным следствия, он убил Ноздровскую после ссоры на остановке общественного транспорта в селе Демидов 29 декабря: нанес несколько ударов ножом, тело сбросил в реку, а одежду сжег.

Источник: УНН
Теги: Киев, Украина
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