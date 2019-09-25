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НАПК установило нарушения в отчетах семи политических партий

НАПК установило нарушения в отчетах семи политических партий

КИЕВ. 25 сентября. УНН. В семи политических партий Национальное агентство по предупреждению коррупции нашло факты нарушений порядка предоставления отчета и установленного порядка предоставления или получения взноса в поддержку политической партии. Об этом сообщает отдел коммуникации НАПК, передает УНН.

"Факты нарушений порядка представления отчета политической партии и установленного порядка предоставления или получения взноса в поддержку политической партии, за что предусмотрена ответственность по статьям 212-21, 212-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях, выявленных в отчете 7 политических партий. Это "Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость", "Партия сильной власти", "Альянс за социальную справедливость", "Будущее страны", "Партия" Национально-демократическое объединение "Украина", "Партия зеленых Украины", "Партия регионов", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в Национальное агентство поступили 268 отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера (за второй квартал 2019 года). Первые 35 выводов по результатам анализа отчетов были утверждены решением Национального агентства в начале сентября, а 20 сентября НАПК утвердило еще 53 выводы.

Напомним, что 20 сентября НАПК утвердило результаты полной проверки деклараций 20 нардепов.

Источник: УНН
Теги: Украина, партии, НАПК, отчет
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