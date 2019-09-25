Регистрация | Вход |
USD: 24,21 -0,1177  EUR: 26,64 -0,0857 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 25 сентября 2019 18:05
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Бюджет недополучил 60 млрд грн в связи с укреплением национальной валюты
Бюджет недополучил 60 млрд грн в связи с укреплением национальной валюты
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку RSS Архив
2850
Версия для печати

Аэропорт "Борисполь" запланировал 93 дополнительных авиарейса для паломников-хасидов

Аэропорт "Борисполь" запланировал 93 дополнительных авиарейса для паломников-хасидов

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Из-за прибытия паломников-хасидов на празднование Рош-ха-Шана Международный аэропорт "Борисполь" запланировал 93 дополнительных авиарейса нескольких перевозчиков. Об этом УНН передает со ссылкой на страницу Facebook аэропорта.

"Хасидская программа продлится до 4 октября, для прибытия запланировано 93 дополнительных авиарейсов перевозчиков: El Al, Arkia Israel Airlines, Israair, Sky Up, Jonika, Windrose, Atlasglobal, МАУ. Также паломники прибывают регулярными рейсами", - говорится в сообщении.

Все дополнительные рейсы будут обслуживаться в терминале "В".

В аэропорту для паломников-хасидов ускорили все процедуры связанные с безопасностью и прохождением пограничного контроля.

"У терминала гостей ждет проверенный и аккредитованный транспорт, направляющийся прямо в Умань. К тому же, в зоне вылета терминала предусмотрены места питания с кошерными продуктами", - говорится в сообщении.

Напомним, в этом году в Умани Черкасской области ожидается приезд около 40 тысяч паломников-хасидов, которые прибывают на празднование Рош-ха-Шана.

Источник: УНН
Теги: Борисполь, Умань, хасиды, паломники
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.