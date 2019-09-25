Полицейского в Харьковской области отстранили из-за смертельного ДТП

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Сотрудник Купянского отдела полиции в Харьковской области обратился с рапортом о том, что он может быть причастен к аварии, в результате которой погиб человек. Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Харьковской области, передает УНН.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 22 сентября около 5:00 в переулке Спортивном. Неизвестный, управляя транспортным средством, совершил наезд на человека и скрылся с места происшествия. От полученных травм 25-летний мужчина скончался на месте. Сотрудник Купянского отдела полиции обратился с рапортом о том, что он может быть причастен к указанной аварии. В настоящее время он отстранен от исполнения служебных обязанностей", - сообщили в полиции.

Руководство харьковской полиции назначило служебное расследование по факту ДТП в городе Купянске.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Ранее УНН сообщал, что оставленный полицией на дороге после ДТП автобус стал причиной смертельной аварии.