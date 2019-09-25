Данилюк обсудил с военным советником США реформу Укроборонпрома

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк встретился с экс-госсекретарем Военно-морских сил США, старшим советником США по вопросам военно-промышленного комплекса Украины Дональдом Винтером. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО.

"А. Данилюк и Д. Винтер отметили важность структурных реформ в секторе безопасности и обороны Украины в соответствии со стандартами НАТО, что, по их мнению, будет способствовать усилению оборонительных возможностей государства, адекватному и гибкому реагированию на угрозы национальной безопасности", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что стороны обсудили вопросы развития Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, в частности, наращивание возможностей военно-морского флота.

"Во время встречи также речь шла о новой стратегии национальной безопасности и реформирования ГК "Укроборонпром". Секретарь СНБО Украины сообщил, что благодаря оптимизации работы "Укроборонпром" станет конкурентоспособным как внутри страны, так и на внешних рынках", - отметили в СНБО.

Напомним, аудит государственного оборонного концерна "Укроборонпром" проведет компания Baker Tilly Ukraine.