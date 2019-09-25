Трамп в разговоре с Зеленским упоминал расследование относительно Байдена - стенограмма

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Президент США Дональд Трамп в середине телефонного разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским, состоявшимся 25 июля, попросил последнего выяснить, почему прокурор прекратил расследование в отношении сына Джо Байдена, передаёт УНН со ссылкой на стенограмму.

“Мистер Джулиани очень уважаемый человек. Он был мэром Нью-Йорка, великим мэром, и я бы хотел, чтобы он вам позвонил. Я попрошу его позвонить вам вместе с генеральным прокурором. Руди очень хорошо знает, что происходит, и он очень способный парень. Если бы вы могли поговорить с ним, это было бы здорово... Еще одно дело, что о сыне Байдена много говорят, что Эйден прекратил преследование, и многие хотят узнать об этом, поэтому все, что вы можете сделать с генеральным прокурором, было бы замечательно. Байден хвастался тем, что прекратилось преследование, так что, если вы можете разобраться в этом ... Это звучит ужасно для меня”, — заявил Трамп.

В свою очередь Зеленский сказал, что “хорошо осведомлен о ситуации”.

“Поскольку мы получили абсолютное большинство в нашем парламенте, следующим генеральным прокурором будет 100% мой человек, мой кандидат, который будет утвержден парламентом и начнет работу в качестве нового прокурора в сентябре. Он или она изучит ситуацию, особенно в компании, которую вы упомянули в этом разговоре. Вопрос о расследовании дела на самом деле является вопросом восстановления честности, поэтому мы позаботимся об этом и будем работать над расследованием дела”, — ответил Президент Украины.

Как сообщал УНН, сегодня Белый дом обнародовал расшифровку разговора Трампа и Зеленского.