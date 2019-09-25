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С начала года через украинские АЗС продали бензина на 30 млрд грн - Госстат

С начала года через украинские АЗС продали бензина на 30 млрд грн - Госстат

КИЕВ. 25 сентября. УНН. В течение января-августа этого года через украинские АЗС продали бензина на более чем 30 млрд грн. Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает УНН.

Согласно данным Госстата, в январе-августе текущего года в Украине через АЗС было продано бензина на около 30,2 млрд гривен, тогда как объем розничной продажи природного сжиженного газа или метана составил 626,6 млн грн.

Больше бензина и газа продают через АЗС Днепропетровской, Киевской, Одесской областей и города Киева.

Напомним, укрепление курса гривны позволяет импортерам сдерживать рост цен на бензин, который дорожает на мировых рынках, впрочем, дизельное топливо дорожает из-за введения заградительных пошлин самим украинским правительством.

Источник: УНН
Теги: топливо, бензин, Госстат
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