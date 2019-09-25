Регистрация | Вход |
USD: 24,21 -0,1177  EUR: 26,64 -0,0857 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 25 сентября 2019 19:31
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Бюджет недополучил 60 млрд грн в связи с укреплением национальной валюты
Бюджет недополучил 60 млрд грн в связи с укреплением национальной валюты
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
3615
Версия для печати

РФ отказала Японии в проведении новых раскопок остатков японских военнопленных

РФ отказала Японии в проведении новых раскопок остатков японских военнопленных

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Российская сторона отказала Японии в проведении новых раскопок в поисках остатков японских военнопленных, вероятно похороненных в Забайкальском крае. Об этом в среду сообщило японское общественное телевидение NHK, пишет УНН.

По его данным, изначально предполагалось, что японская исследовательская группа направится в РФ на новые раскопки в конце этого месяца. Однако, по сведениям японского общественного телевидения, Москва уведомила Токио о невозможности проведения новых раскопок. В качестве причин был указан “ряд проблем”, связанных с такими раскопками, без уточнения деталей.

Японская сторона рассчитывает по линии МИД продолжить с РФ обсуждение этого вопроса и добиться разрешение на проведение новых раскопок.

На прошлой неделе Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии признало, что останки военнопленных, вывезенных из Забайкальского края в Японию за последние полтора десятилетия, не принадлежали японским солдатам, которые погибли на территории СССР после окончания Второй мировой войны. Об этом на специальной пресс-конференции объявил представитель японского ведомства.

Как писал УНН, в Японии отрицают, что скрывали ошибочное вывоз останков военнопленных с РФ.

Источник: УНН
Теги: Россия, Япония
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.